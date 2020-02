VIDEO | Coronavirus, il sindaco Masci rassicura: "Nessun allarme a Pescara"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, rassicura i cittadini dopo il primo caso in Abruzzo positivo al Coronavirus dopo il tampone eseguito su un 50enne della Brianza sceso a Roseto degli Abruzzi.

Il primo cittadino sottolinea all'Agenzia Dire come si sia in una situazione di allerta ma non di allarme.

Questo quanto dice Masci:

Per l'uomo della Brianza si attende la conferma definitiva di contrazione della malattia dal test dello Spallanzani di Roma. Il sindaco, che sarà oggi al secondo incontro del Comitato provinciale in Prefettura, ha anche parlato di «regole di buon senso» invitando i cittadini che tornano dalle zone rosse a comunicarlo all'autorità preposta, dunque all'autorità sanitaria.