Coronavirus, il sindaco Masci alla Cittadella dell'Accoglienza: "Grazie a tutti i volontari pescaresi" - VIDEO

Il primo cittadino di Pescara Carlo Masci continua a far sentire la sua vicinanza ai pescaresi pubblicando video girati in diversi luoghi della città. Oggi il sindaco si è recato nella Cittadella dell'Accoglienza della Caritas, dove da sempre volontari operano per aiutare le persone indigenti e bisognose.

Masci ne ha approfittato per ringraziare tutti i volontari che ogni giorno spendono gratuitamente il proprio tempo per aiutare il prossimo, soprattutto in questo periodo difficile dovuto al Coronavirus:

L'epidemia di Covid-19 sta profondamente incidendo nella quotidianità di ognuno di noi, sta sconvolgendo le nostre abitudini e probabilmente, quando tutto questo sarà passato (e mi auguro di cuore che accada al più presto) ne cambierà molte. La necessità di non stare a stretto contatto con gli altri per evitare il contagio ha fatto scoprire come la scienza e la tecnologia possano tendere la mano alla fede: con le chiese chiuse è stato il web a portare il Vangelo nelle case e il conforto della preghiera.

Trovo lodevole l'iniziativa della Fondazione dell'Ordine regionale degli psicologi e psicoterapeuti di fornire assistenza telefonica gratuita a chi deve rimanere a casa e attraversa un momento non facile. «Non vi lasciamo soli», in questo caso, non è uno slogan, ma un modo concreto di condividere le angosce e di fornire gli strumenti per poterle superare.

E neppure i volontari, il personale del 118 e della Misericordia, medici e infermieri costantemente in prima linea, sono stati lasciati soli. Mi sono pervenute diverse segnalazioni che pasticcerie e pizzerie, di propria iniziativa, hanno inviato pasti e spuntini al personale che si sta prodigando nell’assistenza ai malati e negli interventi di emergenza, con turni massacranti.