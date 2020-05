Coronavirus, il sindaco Masci: "Nessun allarme contagio a Rancitelli"

Nel rione Rancitelli di Pescara non c'è nessun focolaio di Covid-19 (Coronavirus).

A dirlo è il sindaco Carlo Masci al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura oggi pomeriggio, martedì 19 maggio.

«Nel quartiere Rancitelli non è presente alcun focolaio del virus visto che a oggi, come ci ha confermato la Asl, vi è un unico caso di contagio risalente tra l’altro al periodo precedente a quello dei fatti saliti agli onori della cronaca anche a Lanciano e Vasto», dice Masci.

Il primo cittadino aggiunge anche che «la situazione è dunque assolutamente sotto controllo e non sono quindi attendibili forme di allarmismo che in questo momento di ripartenza procurano molti più danni del contagio. La paura infatti è un limite enorme per tentare il ritorno alla normalità. Voglio oltretutto tranquillizzare quanti sostengono che non vi sia in quel quartiere un’adeguata attività di controllo. Questa mattina il questore Misiti ha infatti chiarito a tutti i partecipanti, compreso il sottoscritto, che l’attività sul territorio e in particolare nelle periferie è stato preciso e puntuale, in particolare a ridosso di quei giorni in cui era scattato l’allarme circa il rischio di nuova diffusione dei contagi. Mi consta in questo senso un efficiente coordinamento interforze con le altre strutture, tra cui la nostra Polizia Municipale. In ogni caso continueremo a monitorare la situazione. Il questore dal suo canto si è impegnato ad aumentare le attività di controllo».