Coronavirus, Verì annuncia che in Abruzzo ci sono 276 posti letto liberi

Covid 19, l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì annuncia che in Abruzzo ci sono 276 posti letto liberi. Ecco cosa ha dichiarato alla redazione di "Sos Coronavirus"

"Non c'è ancora un quadro che possa presagire un collasso del sistema. Ad oggi, complessivamente nelle quattro Asl, risultano disponibili 276 posti letto tra rianimazione, malattie infettive, pneumologia e medicina, mentre quasi 800 pazienti positivi si trovano in isolamento domiciliare e non sono ricoverati in ospedale".

Le Asl, anche se in maniera disomogenea, hanno dato seguito al piano operativo per fronteggiare il Covid 19, attivando 59 posti letto in più. Pertanto il quadro è il seguente:

malattie infettive con isolamento semplice: ai 17 posti in pre-emergenza se ne sono aggiunti 150

malattie infettive con isolamento a pressione negativa: accanto ai 62 iniziali ne sono stati allestiti ulteriori 35

pneumologia: ai 36 posti iniziali se ne aggiungono 65 in più

medicina: ai 322 iniziali se ne sommano altri 189 attivati per l'emergenza