Coronavirus, Pettinari (M5S): “Indispensabili i tamponi per il personale sanitario"

Il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari dice che "sono indispensabili i tamponi per il personale sanitario, che siano infermieri, medici oppure Oss":

"Un intervento da attuare immediatamente nella Asl di Pescara, più colpita dal Coronavirus, ma anche in tutto il resto della regione. I motivi sono diversi primo fra tutti perché il personale entra continuamente a contatto con casi a rischio e, se asintomatici, potrebbero infettare altri pazienti o colleghi nei reparti. Dobbiamo mettere in sicurezza chi sta combattendo in prima linea questa battaglia per tutti noi".