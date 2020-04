Coronavirus: a Pescara 68 denunce, 129 multe e quasi 5.000 persone controllate dalla polizia municipale

Sono 4887 le persone controllate ed identificate in strada, 68 quelle denunciate, 129 le persone sanzionate per la violazione del decreto del Governo e 19 quelle multate per aver violato le ordinanze sindacali a Pescara. Sono i numeri del bilancio tracciato dal presidente della commissione sicurezza Foschi sull'attività di controllo e repressione svolta dalla polizia municipale in città dall'inizio dell'emergenza sanitaria. La seduta della commissione in videoconferenza ha visto anche l'audizione del comandante della polizia municipale Palestini.

Foschi ha ricordato che la polizia municipale è il braccio operativo dell'amministrazione comunale ed in questo momento il lavoro di controllo sul territorio è stato ancora più fondamentale e cruciale per il rispetto dei divieti imposti a partire dal 10 marzo, con il comandante che ha evidenziato come siano stati ridotti al minimo i servizi ordinari per dedicare oltre il 60% del personale al controllo su strada.

Su questa base veniamo ai numeri: sino a oggi abbiamo eseguito 2.337 attività di controllo sulle attività commerciali; controllate 4.887 persone con il seguito di autodichiarazioni; inizialmente le sanzioni avevano una rilevanza penale e quindi abbiamo deferito 68 persone all’Autorità giudiziaria; 129 le sanzioni per la violazione dei decreti legislativi successivi; 19 i cittadini multati

per la violazione delle ordinanze sindacali. Complessivamente abbiamo impegnato 1.221 risorse umane in relazione alla rotazione oraria, ovvero 548 nel mese di marzo, e 673 dal primo al 17 aprile. Ovviamente l'emergenza Covid-19 non ha esonerato la polizia municipale dallo svolgere le attività ordinarie, ovvero il contrasto alle occupazioni abusive degli alloggi erp, avvenute anche a Pasqua e pasquetta, o di notte, su 15 occupazioni ne abbiamo sventate 3; 5 cittadini sono stati denunciati per occupazione abusive, 3 per danneggiamenti, e 65 persone per reati vari.

Controlli ed interventi anche sul fronte dei bivacchi, accattonaggio, parcheggiatori abusivi e spaccio di droga, ed ora si pensa già alla fase 2, in vista della probabile riapertura a partire dal 4 maggio con l'arrivo dei vigili stagionali a giugno, per verificare il rispetto delle norme non solo da parte dei cittadini ma anche da parte degli operatori commerciali ed esercenti cittadini che dovranno adeguarsi al nuovo quadro di norme e restrizioni che verrà adottato. Lo sguardo sarà particolarmente attento verso gli stabilimenti balneari, e proprio oggi riferisce Palestini, è stato sanzionato un balneatore che stava già installando decine di palme, attività vietata in quanto è consentita solo la manutenzione dell'arenile.