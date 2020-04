Carota: "Doveroso disegnare un nuovo modello di welfare"

Per Maria Rita Carota, presidente della commissione alle politiche sociali, è "doveroso disegnare un nuovo modello di welfare" relativamente all'assistenza sociale, scolastica e domiciliare, senza contare i servizi ai disabili e le attività dei centri sociali per gli anziani. Ecco cosa dichiara in una nota la Carota:

"A seguito dell'approvazione, nell'ultimo consiglio comunale del 2 aprile, dell'ordine del giorno proposto dalla Lega si è data la priorità agli interventi a sostegno delle famiglie in situazione di disagio a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19: ho avviato una serie di incontri volti a fornire il giusto supporto al fine di poter rimodulare il sistema dei servizi sociali ormai insufficiente alle nuove richieste generate dalla pandemia che dovrà comportare, causa forza maggiore, una sostanziale revisione del bilancio già approvato".

Da qui, dunque, la necessità di disegnare un nuovo modello di welfare "attraverso il quale dobbiamo intercettare le nuove situazioni di disagio dovute al lockdown dell’ultimo mese e mezzo".