Coronavirus, mascherine consegnate agli abruzzesi nella cassetta postale dalla Regione

Un milione e mezzo di mascherine consegnate direttamente nella cassetta della posta di altrettanti cittadini abruzzesi.

Ad annunciare l'iniziativa, derivante dalla donazione dei dispositivi di protezione individuale da parte di Poste Italiane, è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Saranno consegnate, con servizio gratuito da parte di Poste Italiane, due mascherine per ogni nucleo familiare.

L'iniziativa è possibile grazie all'impegno del vicepresidente Giuseppe Lasco che Marsilio ringrazia. Il presidente regionale sottolinea come, con l'allentamento delle misure previsto, la tutela dei cittadini passi anche nell'assicurare loro la sicurezza ricordando che già nei giorni scorsi si era deciso di far sì che a venderle fossero anche tabaccai ed edicole. Ribadendo la difficoltà di reperimento, come riferisce l'Agenzia Dire, Marsilio ha quindi sottolineato che, nonostante le difficoltà, la Regione è riuscita a distribuire «oltre 3 milioni di dispositivi».