Coronavirus, Marsilio firma la nuova ordinanza: protocolli aggiornati e riapertura di cinema, teatri, sagre, e servizi per l'infanzia

L'Abruzzo entra ufficialmente nella fase 3 dell'emergenza Coronavirus. Il governatore Marsilio, infatti, ha firmato l'ordinanza numero 70 che di fatto autorizza la ripresa di molte attività e settori commerciali che erano ancora fermi fra cui i cinema ed i teatri. Via libera anche a feste e fiere, attività di noleggio, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, circoli privati e ricreativi, spettacoli circensi anche itineranti, luna park, centri termali e centri benessere.

Tutti i protocolli di sicurezza relativi invece alle attività già operative come ad esempio ristoranti e bar, sono stati aggiornati superando quelli che erano in vigore fino ad oggi 7 giugno, data in cui entra in vigore ufficialmente la nuova ordinanza. L'ordinanza non ha una scadenza precisa ma rimarrà in vigore fino al termine dell'emergenza sanitaria. I protocolli sono in tutto 33, ed includono informazioni, suggerimenti, prescrizioni e divieti specifici per ogni settore e categoria.

TUTTI I PROTOCOLLI DELL'ORDINANZA N.70