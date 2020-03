Coronavirus, il governatore della Regione Marsilio in isolamento domiciliare volontario

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha comunicato poco fa la decisione di porsi in isolamento domiciliare volontario. Con un post sulla sua pagina Facebook, il governatore ha fatto sapere che, appena appresa la notizia della positività al Covid 19 del presidente della Regione Lazio Zingaretti, ha consultato i sanitari seguedno il protocollo previsto. Martedì scorso, infatti, Marsilio era andato a Roma per firmare il protocollo d'intesa per la ferrovia Roma - Pescara ed aveva avuto contatti diretti con lo stesso Zingaretti.

Per questo, a titolo precauzionale gli è stato consigliato di rimanere in isolamento, controllando la temperatura corporesa per due volte al giorno per alcuni giorni, prima di effettuare il tampone che non sarebbe significativo prima di 7/8 giorni dal contatto con un soggetto positivo: