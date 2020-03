Coronavirus, Marcozzi: "Questo è il momento delle proposte e non delle polemiche". La capogruppo del M5S in Regione interviene a margine della conferenza stampa tenuta stamane dal governatore Marsilio in merito all'evoluzione dei casi di Covid 19 sul nostro territorio:

“Stiamo utilizzando ogni canale di comunicazione per dialogare con chi ha compiti di governo, perché mai come in questo momento è fondamentale collaborare, tutti insieme, uniti con un solo scopo preciso: uscire da questa emergenza sanitaria ed economica nel più breve tempo possibile”.

La Marcozzi, poi, aggiunge quanto segue:

“Adesso è il momento di offrire il massimo sostegno al personale sanitario e a tutti coloro che sono a lavoro per arginare e combattere il Coronavirus e stiamo provvedendo ad inoltrare al governo regionale anche tutte le segnalazioni che riceviamo relative a disfunzioni, malfunzionamenti e carenza di dispositivi”.