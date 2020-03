Coronavirus, Febbo annuncia provvedimenti per arginare gli effetti della pandemia

Coronavirus, l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo ha annunciato importanti provvedimenti per arginare gli effetti della pandemia e sostenere il sistema economico abruzzese. Ecco che cosa si legge in una nota:

"Sospensione per sei mesi del pagamento delle rate ai soggetti beneficiari dei prestiti ad oggi concessi da Abruzzo Sviluppo e delle rendicontazioni, sospensione fino al 30 giugno del pagamento da parte delle imprese abruzzesi delle rate dovute a Fira in base alla L.R. 16/2002, proroga al 31 maggio degli avvisi appena pubblicati, interventi nel settore culturale e riprogrammazione del Por Fesr Abruzzo 2014-2020 [...] Attraverso un primo provvedimento, i soggetti beneficiari dei prestiti ad oggi concessi da Abruzzo Sviluppo potranno godere della sospensione totale per sei mesi del pagamento delle rate a partire dalla rata del mese di marzo 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Anche per le rendicontazioni i termini sono posticipati al 31 maggio. Provvedimento simile con sospensiva fino al 30 giugno del pagamento delle rate dovute a Fira dagli imprenditori beneficiari della L.R. 16/2002”.