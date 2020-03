Coronavirus, Fdi: "Nessuna tutela per autonomi e professionisti"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Abruzzo, Guerino Testa, e il consigliere comunale Alfredo Cremonese raccontano delle decine di telefonate ricevute da professionisti e autonomi che non si sentono tutelati dal decreto Cura Italia, annunciando:

"Ci faremo portavoce per loro sui tavoli del presidente Giorgia Meloni che gia' in prima linea si sta battendo sul tema. Lo stanziamento per gli autonomi è obiettivamente insufficiente, come privi di alcuna garanzia sono i professionisti. Siamo certi che il Governo Conte intenda gestire ulteriori risorse per interventi più incisivi per il mese di aprile. Servono numeri più rassicuranti, una manovra che sappia dare respiro e sostegno all'economia già fortemente provata. In caso contrario, l'effetto domino sarà devastante per Pescara e per l'intera regione".