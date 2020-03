Emergenza Coronavirus, a Pescara divieto di passeggiate e jogging: l'ordinanza del sindaco

Dopo il sindaco di Montesilvano anche il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, firma un'ordinanza che inasprisce le restrizioni dei cittadini allo scopo di arginare il contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Dunque anche nel capoluogo adriatico saranno vietate le passeggiate (anche in bici) e il jogging lungo strade e lungomare.

La decisione di Masci deriva dall'esplosione di contagi registrati nelle ultime ore con 122 casi in più rispetto a ieri, 59 dei quali nella provincia di Pescara. L’iniziativa del primo cittadino fa seguito alle indicazioni contenute nella relazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara che ieri aveva fatto intendere come la situazione sul territorio fosse particolarmente preoccupante.

È chiaro che l'inasprimento della misura appare una conseguenza del poco senso civico da parte di pochi che hanno vissute queste giornate come se fossero di festa andando a correre e passeggiare in compagnia tra lungomare e strada parco.

Così motiva la severa ordinanza il sindaco Masci: «L’aumento progressivo dei casi di positività al Covid 19 e la conseguente e inderogabile necessità di intentare ogni iniziativa utile ad arginare la diffusione del contagio».

Questo quanto previsto dall'ordinanza:

I contravventori delle suddette elencate prescrizioni saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25

a euro 500, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

Questo dichiara il primo cittadino:

«In un momento così complicato non vi è spazio per dubbi o polemiche. Come sindaco ho il dovere e la responsabilità morale di fare tutto il possibile per dissuadere ogni pescarese dal porre in essere azioni che oggi sono ancor più inaccettabili. Ogni volta che si contravviene all’obbligo di non uscire di casa, per qualsivoglia ragione non riconducibile a primarie e circostanziate necessità, si commette un’azione minatoria nei confronti della salute pubblica, rischiamo di nfettare altre persone e soprattutto di mettere a repentaglio la salute dei nostri cari, soprattutto se anziani o malati. Questo da oggi non è e non sarà più possibile. Con disagio, ma voglio essere molto chiaro: la presenza di molti portatori asintomatici è un dato che gli scienziati sottolineano in modo fermo come leva per l’ampliamento della epidemia da Coronavirus. Da oggi non possiamo più venir meno alla prudenza e soprattutto al nostro senso civico. Dobbiamo farlo tutti insieme!».