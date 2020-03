Coronavirus, nuovo decreto del Governo: chiuse tutte le attività tranne le essenziali

Arriva un nuovo decreto del Governo Conte per l'emergenza Coronavirus, un ulteriore giro di vite per evitare il contagio. Il presidente del consiglio infatti, ha annunciato che fra poche ore firmerà il nuovo decreto che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali come negozi, ristoranti, pubblici esercizi che potranno però continuare ad offrire servizi di consegna a domicilio. Saranno aperti i supermercati, le farmacie e parafarmacie, i servizi essenziali come quelli postali e bancari, le fabbriche e le attività produttive comprese quelle del settore agricolo.

Conte ha evidenziato come sia necessaria un'ulteriore stretta ed un ulteriore sacrificio a tutti gli italiani per cercare di arginare l'emergenza del Covid19, sottolineando come i frutti di questo decreto non saranno immediatamente visibili e probabilmente per diversi giorni i numeri dei contagi saranno ancora in crescita e preoccupanti, ma si vedranno fra un paio di settimane.