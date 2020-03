Coronavirus, l'appello di D'Alessandro: "Subito tamponi a medici e personale sanitario"

Coronavirus, l'appello di Camillo D'Alessandro: "Subito tamponi a medici e personale sanitario". Il deputato abruzzese di Italia Viva ha promesso interventi se le Asl della nostra regione non cominceranno a provvedere:

"È scandaloso che, ad oggi, medici e personale sanitario, ospedalieri, medici di base e pediatri che sono il front office con il virus siano lasciati soli, non solo senza mascherine, ma senza che abbiano di diritto, per loro e per la sicurezza delle loro famiglie, per la sicurezza del loro lavoro, di effettuare il tampone per certificare le proprie condizioni, senza aspettare sintomi che, una volta manifestatisi, sarebbe troppo tardi".