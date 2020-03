Consegna gratuita della spesa per le famiglie e persone bisognose, l'iniziativa dell'Udc

Un servizio di consegna gratuita della spesa per le famiglie e persone bisognose è attivo da ieri in città su iniziativa dell'Udc del Comune di Pescara, coordinato dal capogruppo Massimiliano Pignoli, che spiega:

"Con il Comune chiuso al pubblico, e nell'impossibilità per molti cittadini di poter e dover uscire, abbiamo avviato il Servizio della consegna gratuita della spesa e anche di medicinali, per chi ne fa richiesta e per chi è davvero impossibilitato ad uscire di casa. Fra ieri e oggi abbiamo portato a termine un centinaio di consegne".