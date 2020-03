Coronavirus, il Comune acquisisce l'assegnazione di loculi e fosse al cimitero di San Silvestro: "17 salme in attesa di sepoltura"

Il sindaco di Pescara Masci ha firmato l'ordinanza che riassegna al Comune la competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali in relazione alle richieste di sepoltura già pervenute e che perverranno in questo periodo presso il camposanto di San Silvestro.

In particolare, sarà Ambiente Spa ad occuparsi di concedere le autorizzazioni per 50 loculi e 118 fosse attualmente disponibili nel cimitero in questione. L'ordinanza si è resa necessaria a causa del Coronavirus e dell'aumento delle richieste di sepoltura a seguito dei decessi.

Il sindaco ha spiegato:

Attualmente, infatti, ci sono a San Silvestro ancora 17 salme in attesa di sepoltura, 15 sono deposte nella camera mortuaria e due all’interno della chiesetta. Questa responsabilità ad Ambiente Spa mira a risolvere queste carenze, ha scadenza al 20 luglio prossimo ma è chiaro che, se fosse necessario, perdurerà fino al termine dell’emergenza Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore Paoni Saccone, che ha la delega ai servizi cimiteriali, ha ringraziato il sindaco per la tempestività con cui si è occupato della questione.