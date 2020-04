Colletti chiede di garantire l'autosufficienza nazionale dei kit di protezione individuale

Andrea Colletti chiede al Governo di garantire l'autosufficienza nazionale dei kit di protezione individuale. Il deputato pescarese del M5S in commissione Esteri, infatti, ha presentato un ordine del giorno per impegnare l'esecutivo a introdurre apposite norme.

“Molti Paesi - dice Colletti in una nota - hanno chiuso le esportazioni di prodotti a tutela della salute, determinando in Italia una grave carenza di dispositivi medici e dispositivi. Un fatto, questo, che non dovrà mai più verificarsi considerato che il rischio concreto del ripetersi di nuove emergenze sanitarie paventato dall’Organizzazione Mondiale della sanità e della comunità scientifica”.