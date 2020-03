Coronavirus, nuovo appello di Masci: "Siamo al lavoro senza sosta, ce la faremo"

Il primo cittadino ha girato un video dalla sala operativa del Coc comunale dove vengono smistate e gestite le richieste di soccorso e di assistenza in città, oltre ai controlli sul territorio da parte della polizia municipale. Masci ha evidenziato come la città stia rispondendo benissimo all'appello lanciato per il rispetto del decreto del Governo, ricordando che uomini del Comune e volontari sono al lavoro incessantemente 24 ore su 24 per affrontare l'emergenza Coronavirus:

L’amministrazione comunale, per quanto tra le difficoltà del momento, sta facendo la sua parte. Ho riscontrato grande disponibilità e grande spirito di partecipazione in tutte le sue componenti, dagli agenti del Corpo di Polizia municipale che pattugliano le strade, agli uomini di Ambiente che ne assicurano la pulizia, ai volontari della Protezione Civile sempre presenti nelle situazioni più dififcili. Nonostante i ranghi ridotti, si spendono giorno e notte per garantire sicurezza, controllo del territorio, vivibilità e solidarietà.

Non possiamo esservi vicini fisicamente, ma dobbiamo esservi vicini spiritualmente per superare questa difficile fase storica che stiamo vivendo.

Coraggio, ce la faremo