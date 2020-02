Coronavirus, Pettinari: "Siamo a disposizione delle autorità sanitarie regionali"

Il vice presidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, è intervenuto in una nota sull'attuale emergenza sanitaria legata al coronavirus, dichiarando quanto segue:

“La vice presidenza del consiglio regionale d’Abruzzo è a completa disposizione delle autorità sanitarie regionali nel monitoraggio in relazione all'attuale emergenza Coronavirus in Abruzzo. Ringraziamo, inoltre, gli operatori sanitari, il personale medico e tutto il personale Asl, già alle prese con numerose difficoltà quotidiane, per aver fatto fronte a questa emergenza in maniera tempestiva ed egregia. Il nostro supporto si estende anche all’Assessorato alla Sanità, poiché, in momenti come questo le istituzioni devono fare squadra più che mai e pensare al bene della popolazione e di tutti i cittadini abruzzesi”.