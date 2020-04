Emergenza Coronavirus, la Regione firma accordo con le cliniche private

La Regione Abruzzo ha firmato un accordo con le cliniche private per l'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Come riferisce l'Agenzia Dire anche le case di cura private, ora, dovranno garantire assistenza ai pazienti (sia Covid che no).

E a quelli che, "dopo la fase di acuizione e prima della dimissione a domicilio, necessitano di un periodo di stabilizzazione clinica, attraverso un monitoraggio attento e adeguato per un rientro a domicilio in condizioni di sicurezza".

Questo è quello che si legge nel verbale Crea su cui è stato poi sottoscritto l'accordo per cui si procederà ora a fare una ricognizione dei posti letto nelle cliniche private per verificarne la disponibilità e dare così un supporto durante l'emergenza. Un accordo che prevede l'erogazione, da parte delle Asl, l'anticipazione a titolo di acconto dell'80% del tetto di spesa mensile autorizzato per il 2020 per le attività di ricovero e valido solo per il tempo della durata dell'accordo sottoscritto. Prevista la possibilità di effettuare direttamente nelle cliniche private e con il proprio personale, i prelievi per gli esami diagnostici ai ricoverati inviando poi il tampone ai centri di riferimento. Sospese, fino a quando la Regione non dichiarerà terminata questa fase, le norme relative all'incompatibilità del personale per cui anche le aziende pubbliche potranno chiamare medici e infermieri all'interno delle loro strutture. Prestazioni che saranno corrisposte economicamente alla struttura prevedendo una tariffa forfettaria da corrispondere all'operatore di 50 euro cui si aggiunge il rimborso per il viaggio.