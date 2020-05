Controlli e sanzioni per lo smaltimento non corretto delle mascherine: arriva l'ordinanza regionale sulle regole da seguire

Controlli serrati e sanzioni non solo per i privati cittadini che non smaltiscono correttamente le mascherine, ma anche per le aziende e tutte le attività che, con la riapertura dopo il lockdown, hanno necessità di conferire i dispositivi di protezione individuale usati. L'assessore regionale Campitelli ha illustrato i dettagli riguardanti l'ordinanza numero 66 del presidente Marsilio che dispone le regole per il corretto smaltimento, assimilando le mascherine a rifiuti urbani da poter eliminare nella frazione di rifiuti indifferenziati, dopo averle avvolte in almeno 2 sacchetti ben sigillati come indicato dall'istituto superiore di sanità.

Saranno i Comuni a dover informare i cittadini sul corretto smaltimento dei dpi, scoraggiandone l'abbandono indiscriminato ed applicando sanzioni e controlli severi da parte della polizia locale. L'obiettivo è quello di contenere ed evitare contagi derivanti dal contatto accidentale con mascherine usate. L'ordinanza sarà valida fino alla fine dell'emergenza sanitaria. Ricordiamo che in ogni Comune sono già in vigore dall'inizio della pandemia le norme e regole riguardanti lo smaltimento dei rifiuti da parte di soggetti positivi al Covid, in quarantena ed isolamento domiciliare.