Rsa, D'Alfonso risponde a Salvini: "I controlli servono per tutelare sia i pazienti che gli operatori"

Il senatore del Pd Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione Abruzzo, interviene per commentare quanto detto dal leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alle inchieste sulle case di riposo. L'ex ministro, infatti, aveva dichiarato quanto segue:

“Faccio un appello, perché leggo di perquisizioni in tutta Italia e di inchieste in tutte le regioni: possiamo almeno aspettare che l’epidemia sia finita? Che i medici e i pazienti abbiano finito di morire, prima di mandare ispettori, guardia di finanza o nas?”.

D'Alfonso, ricordando che sono 7mila i decessi nelle rsa da febbraio, il 40% dei quali per coronavirus, scrive in un post su Facebook:

“Caro Matteo, io invece propongo più controlli su protocolli, sull’utilizzo di dispositivi di protezione adatti e maggiori verifiche sullo stato di salute degli ospiti delle rsa e del personale sanitario con tamponi. I controlli non sono contro gli operatori sanitari ma servono per tutelare sia i pazienti che gli operatori stessi. Proprio questi ultimi, infatti, hanno sporto denunce su situazioni aberranti in alcune rsa”.