Conte sulla fase 2: "Sì all'alta velocita fra Roma e Pescara e doppio binario sulla Pescara - Lecce"

Il presidente del consiglio Conte ha tenuto alle 18 di oggi una conferenza stampa in occasione della riapertura degli spostamenti fra le regioni che di fatto, ha tolto i limiti di spostamento per i cittadini che ora potranno recarsi in qualsiasi località del Paese senza autocertificazione.

Conte ha sottolineato come i dati relativi all'andamento del contagio abbiano dimostrato che il sistema di controllo e la politica di riaperture progressive sta funzionando. I numeri sono in calo e sono incoraggianti, con l'assenza di situazioni di sovraccarico per il sistema sanitario in tutte le regioni. Il trend è in calo, ma il premier ha ribadito che resta ancora fondamentale il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine dove necessario per continuare a tenere la situazione sotto controllo. Conte ha anche ricordato che da oggi i turisti europei potranno arrivare in Italia senza l'obbligo di quarantena, e proprio sul turismo ora il Governo lavorerà per rilanciare il brand e l'offerta turistica per attirare nuovamente milioni di persone da tutto il mondo per visitare le infinite bellezze e risorse del nostro territorio.

Dopo l'emergenza sanitaria, ora sarà il momento di affrontare l'emergenza economica e sociale ha ribadito il presidente del consiglio, ricordando i provvedimenti fino ad ora messi in campo dal Governo per il sostegno a famiglie ed imprese aggiungendo che il sistema burocratico ha purtroppo rallentato i tempi dell'attuazione operativa dei provvedimenti.

Conte poi ha evidenziato la necessità di passare ad un'economia sostenibile, con una rivoluzione energetica ed un forte slancio al potenziamento delle infrastrutture, citando l'alta velocità ferroviaria da realizzare fra Roma e Pescara ed il doppio binario fra Pescara, Bari e Lecce.