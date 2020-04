Conte, chiusura fino al 3 maggio: il lockdown prosegue. "Non possiamo rischiare di vanificare i risultati ottenuti"

In Italia il lockdown, ovvero la chiusura imposta il 10 marzo scorso, proseguirà fino al 3 maggio. Lo ha fatto sapere poco fa il presidente del consiglio Conte durante la conferenza stampa che si è tenuta dalle 19,30 a palazzo Chigi. Dunque sono state confermate le voci che circolavano nelle ultime ore e che prevedevano una proroga del decreto che impone di fatto la chiusura alle attività produttive e le misure stringenti di isolamento sociale ai cittadini.

Saranno riaperte a partire dal 14 aprile cartolibrerie, librerie e negozi con prodotti per l'infanzia e neonati. Saranno riaperte le aziende che svolgono attività di taglio dei boschi e legate al settore forestale. Conte ha spiegato che le restrizioni imposte stanno dando dei risultati e che dunque è necessario un ultimo sforzo per far scendere ulteriormente il fattore R0 di contagio al di sotto di 1, e di mantenerelo su questi livelli che permetteranno una riapertura, seppur con limitazioni e gradualità, dopo il 3 maggio.

Il lavoro per la "fase 2" ha aggiunto il presidente, è già iniziato da tempo con un programma articolato ed organico che vede un gruppo di lavoro di esperti che dialogheranno costantemente con il comitato tecnico scientifico. Non è escluso che se dovessero esserci le condizioni, prima del 3 maggio vengano concesse alcune deroghe per la riapertura di alcune attività produttive. Sulla questione del Mes e dell'Europa, Conte ha parlato di notizie false in merito ad un presunto accordo firmato dall'Italia, ribadendo che si batterà assieme ai ministri fino alla fine per ottenere la misura degli eurobond, l'unica soluzione per la situazione straodinaria e drammatica in cui si trovano tutti i Paesi dell'unione.