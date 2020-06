Alta velocità, D'Eramo critica Conte: «Un annuncio confuso e senza riscontri concreti»

Sull'alta velocità D'Eramo critica Giuseppe Conte e parla di «annuncio confuso e senza riscontri concreti». Il coordinatore regionale della Lega interviene sulla conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio dal presidente del consiglio, nella quale è stato citato anche il treno Pescara-Roma, e sottolinea che le aree interne sono «a rischio emarginazione».

Per tale ragione la Lega «chiederà immediatamente, nei tavoli tecnici già avviati e in quelli che, auspichiamo, saranno aperti, che l’alta velocità Roma-Pescara non escluda L’Aquila e, più in generale, il sistema delle aree interne».

«Mentre gli abruzzesi - dichiara D'Eramo - sono ancora alle prese con i ritardi nelle erogazioni dei sostegni nazionali, le imprese boccheggiano o addirittura chiudono, il sistema economico ha già perso oltre dieci miliardi di fatturato, il governo continua con la politica delle mirabolanti promesse».

Secondo l'esponente regionale del Carroccio, «Se da un lato è auspicabile che finalmente l’alta velocità sbarchi anche sulla dorsale adriatica e nei collegamenti con la Capitale, è inammissibile che un progetto simile si dia in pasto all’opinione pubblica in questa maniera».