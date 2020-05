Contagi a Pescara per il funerale in Molise, Sospiri vuole la quarantena e il controllo h24

Commentando la vicenda dei possibili contagi da coronavirus a Pescara dopo un funerale a Campobasso, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri chiede la quarantena e il controllo h24 per i soggetti ritenuti ora a rischio Covid-19. Ricordiamo che la questione sta riguardando alcuni rom residenti nel quartiere di Rancitelli che avrebbero partecipato alle esequie in Molise, esponendosi al pericolo di contrarre il virus:

“Mi attendo che Prefettura e Questura competenti identifichino e denuncino quei cittadini che a Pescara, così come a Vasto, hanno messo a rischio la salute di tutti con un comportamento illegale e irresponsabile - ha detto Sospiri - Nessuno pensi di poter far finta che non sia accaduto nulla: controlleremo che tutte le procedure siano avviate in modo rigoroso, e che quei soggetti irresponsabili siano posti in quarantena, isolati, e controllati 24 ore su 24, fatta salva la possibilità, altrimenti, di ricorrere a provvedimenti più restrittivi a tutela di tutti i residenti del quartiere e della città”.