Il consiglio regionale boccia il canile intercomunale e la cessione dell'ex Cofa al Comune

Il consiglio regionale ha bocciato lo stanziamento di fondi per la realizzazione di un canile intercomunale a Pescara, e la cessione a titolo gratuito dell'ex Cofa al Comune di Pescara. Lo ha reso noto il consigliere regionale Pd Blasioli, con un post su Facebook a seguito del voto riguardante il bilancio della giunta Marsilio, approvato sabato scorso 28 dicembre.

Avevo proposto di stanziare 300.000 €. Per un canile intercomunale della Nuova Pescara. Avremmo iniziato a gestire assieme un servizio come il canile, la cui delocalizzazione ormai non è più rinviabile.

Sintesi: bocciato

Avevo proposto la cessione dell’area regionale all’interno dell’ex Cofa subordinato alla destinazione turistica, cessione gratuita a favore del Comune di Pescara, per evitare il gioco del monopoli del cemento fronte mare che porta avanti la nuova giunta Masci.

Sintesi: non discusso perché passate le 24.00 hanno riscritto le 180 pagine di defr per far cadere tutti gli emendamenti. Poi si definiscono aperti alle proposte!