Consiglio comunale per la prima volta in videoconferenza [FOTO]

Consiglio comunale per la prima volta in videoconferenza. L'assise civica si è riunita nel pomeriggio di oggi, 30 marzo. Ecco cosa si legge in una nota:

"Un’opportunità e una necessità allo stesso tempo, indotta dall’emergenza sanitaria in atto, che ha spinto la struttura tecnica del Comune a mettere in campo la versione digital dell’assise civica cittadina".

Approvati i cosiddetti “primi interventi”: lo slittamento di Tari (Tassa sui rifiuti) e Cosap (Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) e l’abolizione della “tassa sull’ombra” relativa al pagamento dell’imposta per l’utilizzo di tende retrattili o fisse, e per insegne agettanti.

I lavori sono stati trasmessi sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Pescara. La seduta è stata rinviata al prossimo 2 aprile.