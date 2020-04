Consiglio comunale con il tricolore sullo sfondo, D’Incecco: “Era opportuno”

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale: “Non ci stancheremo di ripetere in ogni dove che questa Europa vecchio stampo non ha senso, non funziona ma, soprattutto, va rimodulata in un’ottica paritaria per tutti i Paesi”