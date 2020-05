A Spoltore un consiglio comunale sul Coronavirus: il bilancio

A Spoltore si è tenuto ieri, in videoconferenza, un consiglio comunale sul Coronavirus: ecco il bilancio. Per quanto riguarda chi ha contratto il Covid-19:

Relativamente agli interventi della polizia locale:

I carabinieri, invece, hanno effettuato circa 1000 controlli. Parlando infine dell'emergenza sanitaria, il sindaco Luciano Di Lorito ha spiegato:

"Sul nostro territorio abbiamo una Rsa con 110 pazienti e 2 case di riposo, che ospitano la cosiddetta parte fragile della popolazione. Forse poca attenzione è stata dedicata al mondo sanitario, che dovrebbe curare ma in realtà in questa fase ha generato, per lo meno su Spoltore ma mi sembra di capire un po' ovunque, dei numeri alti di contagi. Ci sono stati tamponi i cui risultati sono arrivati 20 giorni dopo, i tamponi del primo aprile sono arrivati il 22, le persone vedevano entrare i loro cari nelle ambulanze e poi non ne avevano più notizia, non sapevano a volte neppure se erano ancora vive o morte".