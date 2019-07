Consiglio comunale in piazza Santa Caterina, Frattarelli: "Dalla Lega solo propaganda e demagogia"

La Lega continua a fare propaganda nonostante sia al governo e amministri la città di Pescara, senza dare risposte concrete. A parlare è il consigliere comunale d'opposizione e capogruppo di "Sclocco Sindaco" Mirko Frattarelli. Il consigliere fa riferimento alla richiesta, da parte del consigliere Foschi della Lega, di un consiglio straordinario in piazza Santa Caterina, dove recentemente sono avvenuti diversi episodi criminali.

Per Frattarelli, si tratta di demagogia e propoaganda politica senza offrire soluzioni ed idee, una presa in giro per i cittadini: