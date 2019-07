Pescara, il consiglio comunale si svolgerà in piazza Santa Caterina: ecco quando

Dopo la furiosa lite con doppio accoltellamento che si è verificata la settimana scorsa, il consiglio comunale di Pescara non si svolgerà a Palazzo di Città come consuetudine ma in piazza Santa Caterina dove il fatto è avvenuto.

A convocare l'adunanza straordinaria in sessione aperta dell'assise civica è il presidente Marcello Antonelli.

Solo un punto all'ordine del giorno del consiglio comunale che si svolgerà alle ore 18:30: