Pescara, torna a riunirsi il consiglio comunale per la composizione delle Commissioni

Torna a riunirsi, per la seconda volta in questa nuova legislatura, il consiglio comunale di Pescara.

Il presidente dell'assise civica, Marcello Antonelli, ha infatti inviato la convocazione per mercoledì 10 luglio.

La nuova seduta si terrà alle ore 10 per discutere e deliberare i due punti all'ordine del giorno: