Il consiglio comunale dice sì all'assunzione a tempo pieno dei lavoratori part time di Ambiente Spa

Arriva l'ok del consiglio comunale alla mozione della consigliera Catalano del Pd per impegnare sindaco e giunta ad assumere a tempo pieno i 43 lavoratori di Ambiente Spa che attualmente lavorano in regime di part time. La mozione è stata approvata all'unanimità come spiega la stessa consigliera, ed ha l'obiettivo di migliorare i servizi della società potenziando l'organico per la gestione dell'igiene urbana della città.

Nella mozione si chiede anche di avviare un

sinergico ed unanime percorso di stabilizzazione full-time, funzionale ad un piano aziendale strategico per la gestione delle risorse umane ed a considerare la nuova programmazione aziendale che vede l'implementazione di molti servizi, quali la gestione dell'impianto di Alanno, della seconda ricicleria, l'avvio dei rimanenti estendimenti della raccolta differenziata porta a porta nei quartieri di Porta Nuova, Villa del Fuoco e del quadrilatero centrale cittadino, la gestione del centro di trasbordo

Per la Catalano si tratta di un traguardo importante che evidenzia come il consiglio abbia condiviso la mozione dando alla giunta pieno mandato di intervento rispettando le gradualità degli accordi assunti con i sindacati, al fine di rafforzare un servizio cruciale per Pescara, in tempi celeri.