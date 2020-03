Consiglieri regionali del M5s protestano per la modifica allo statuto sugli stipendi, in aula con magliette "Poltronavirus"

Caos e maggioranza senza numeri questa mattina durante la seduta del consiglio regionale. I consiglieri del M5s sono entrati in aula con delle magliette con la scritta "Poltronavirus" in riferimento alla votazione sulla proposta di modifica dello statuto regionale sugli stipendi, che equipara il sottosegretario all'assessore e che di conseguenza prevede l'ingresso di un nuovo consigliere di maggioranza nell'assise.

Secondo i pentastellati, si tratta dell'ennesimo atto della giunta Marsilio che punta ad aumentare le poltrone e gli incarichi, un "poltronificio" che sarà pagato dai cittadini abruzzesi. Sara Marcozzi, capogruppo in Regione del M5s ha commentato:

"In un anno di governo, Lega, Fdi e Fi hanno pensato solo alla creazione di nuove poltrone, designazioni, aumenti di stipendi dei dirigenti e non alle reali esigenze degli abruzzesi. Lo ripetiamo da mesi e oggi, in un momento di emergenza per il Paese e per la nostra regione, glielo facciamo notare con ancora piu' forza"

E proprio la questione della modifica dello statuto ha portato a far saltare il consiglio in quanto mancava il numero legale. I consigliere della lega, come annunciato dal coordinatore regionale D'Eramo, hanno infatti abbandonato l'aula per protesta vista l'emergenza Coronavirus e la contrarietà alle ipotesi fatte, con la nomina di Paolo Gatti alla Corte dei Conti, fatta dal presidente del consiglio Sospiri e poi ritirata.

L'opposizione ha parlato di un "momento storico" e "fatto mai accaduto" che dimostrerebbe la spaccatura all'interno della maggioranza. La seduta è stata aggiornata.