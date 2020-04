Consegna mascherine, Renzetti: "Nessun accertamento all'Agenzia delle Entrate"

Sulla consegna gratuita delle mascherine da parte del Comune, Roberto Renzetti parla a nome della maggioranza e, in una nota, puntualizza: "Nessun accertamento all'Agenzia delle Entrate".

Inoltre il capogruppo comunale di Forza Italia precisa che la consegna dei dpi alla cittadinanza "è rivolta a tutta la popolazione pescarese che ne abbia bisogno".

Per quanto riguarda, invece, la richiesta del codice fiscale, "è finalizzata unicamente a verificare che dallo stesso nucleo familiare non arrivino richieste doppie":

“L’invito che arriva dall’amministrazione comunale, e non può essere che un invito, è di dimostrare senso di responsabilità e di consentire la consegna dei primi dispositivi disponibili ai nostri nonni, ovvero ai più fragili, mentre in Comune - conclude il capogruppo di Forza Italia - si sta già lavorando per riuscire ad avere altri stock di mascherine al fine di coprire tutta la cittadinanza”.