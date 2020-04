Consegna delle mascherine, il centrosinistra: "Amministrazione in imbarazzo"

Sulla consegna delle mascherine a Pescara da parte del Comune si leva la denuncia della minoranza di centrosinistra, che parla di "amministrazione in imbarazzo" con tante "inefficienze che stanno emergendo dietro la distribuzione" dei dpi. I consiglieri comunali Sclocco, Catalano, Cuzzi, Giampietro, Pagnanelli, Di Iacovo e Frattarelli affermano:

“Su questa vicenda la giunta Masci è nel pallone: ha illuso i cittadini che stavano per arrivare le mascherine e invece ha adottato un'ingiusta procedura a sportello, che taglia fuori i pensionati, e senza prevedere alcun criterio di priorità per le utenze più deboli. Non si riesce ancora a sapere se le mascherine sono 70.000 o 40.000, se sono monouso o lavabili, come saranno consegnate, quante per famiglia, chi verrà soddisfatto e chi no, visto che i pescaresi sono quasi il doppio delle mascherine annunciate: nessuno sa rispondere e nessuno vuole rispondere”.