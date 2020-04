Saranno consegnate lunedì 6 aprile alla Regione le prime mascherine prodotte dalla Fater

Lunedì 6 aprile saranno consegnate alla Regione le prime 50 mila mascherine del lotto da 250 mila pezzi che la Fater ha prodotto e deciso di donare all'ente regionale abruzzese. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Marsilio che ha illustrato anche l'iter necessario ad arrivare alla consegna in tempi rapidi, considerando i problemi burocratici sorti nelle ultime ore.

La Fater, infatti, ha avvisato Marsilio di aver avuto parecchi problemi e difficoltà insorte per la richiesta, avanzata dall'istituto superiore della sanità, di particolari test per le certificazioni sanitarie delle mascherine. I test l'azienda avrebbe potuto farli solo venerdì prossimo e dunque la consegna sarebbe avvenuta dopo Pasqua, con due aziende della filiera ferme perchè non dispongono del codice Aceto autorizzato a lavorare, e il prefetto le può autorizzare solo dopo il parere positivo dell'iss.

"Il classico 'cane che si morde la coda'. Ho passato la giornata di ieri a parlare con il ministro Speranza, il commissario Arcuri e il presidente dell’Iss Brusaferro, oltre che con la Fater, per venire a capo del problema. Tutti si sono messi al lavoro ventre a terra nella comune volontà che un risultato così importante non venisse vanificato. L’istituto superiore di sanità in particolare ha indirizzato la Fater verso un percorso più rapido per eseguire i test, indispensabili per garantire la qualità e la sicurezza di un prodotto destinato a uso sanitario. Poco fa, il ministro Speranza in persona mi ha anticipato la notizia, confermata dalla Fater, che oggi stesso arriva l’autorizzazione alla commercializzazione, a seguito di prove di laboratorio che hanno certificato l'ottima qualità del prodotto"

Marsilio ha aggiunto che ora il prefetto può sbloccare le due aziende fornitrici e la Fater può partire. Lunedì saranno consegnate le prime 50 mila alla Regione, mercoledì le altre 250 mila. Successivamente a pieno regime la Fater potrà produrne almeno un milione di pezzi a settimana.

Ringrazio tutti per il grande gioco di squadra messo in campo