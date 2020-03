Conferimento rifiuti durante l'emergenza Coronavirus: le indicazioni dell'assessore Del Trecco

Stop al conferimento indiscriminato di rifiuti ingombranti con la ricicleria chiusa, e rispetto del calendario della raccolta porta a porta, cercando di lasciare fuori i mastelli solo quando sono realmente pieni. L'assessore comunale Del Trecco lancia un appello a tutti i cittadini riguardante la gestione del conferimento rifiuti durante l'emergenza Coronavirus in corso.

L'assessore evidenzia come molti cittadini abbiano approfittato del tempo di permanenza forzata in casa per svuotare cantine e mettere da parte rifiuti ingombranti, un fenomeno compensibile ma inopportuno in questo momento:

Ora, comprendiamo la finalità di tale operazione, che però rischia di generare problemi ai nostri operatori ecologici, specie in un periodo in cui è anche chiusa la ricicleria di via Fiora, decisa proprio per limitare i contatti e per concentrare gli sforzi di Ambiente

sulla sanificazione e igienizzazione del territorio cittadino. Volutamente non abbiamo minimamente alterato il calendario dello svuotamento porta a porta dei mastelli, che prosegue regolarmente secondo i calendari differenziati da zona a zona, ma ora doverci occupare anche degli ingombranti determina un surplus di lavoro, uno sforzo supplementare, che rischia di creare problemi all'intero meccanismo. Per questo chiediamo la collaborazione e la comprensione dei cittadini, siamo certi che cantine e garage possano aspettare tempi migliori per una bonifica drastica.

Inoltre, l'assessore chiede di lasciare i mastelli fuori dalle abitazioni solo quando sono pieni, collaborando al massimo con il sistema di ritiro e conferimento dei rifiuti.