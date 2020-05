Condhotel e registro Cir per le strutture ricettive: l'assessore Febbo illustra le novità per il turismo abruzzese

Nascono ufficialmente in Abruzzo i condhotel. L'assessore regionale al turismo Febbo ha infatti illustrato i dettagli riguardanti la delibera che è stata approvata durante l'ultima riunione della giunta Marsilio e che di fatto istituisce questa nuova forma di ricezione turistica sul nostro territorio.

I proprietari di strutture ricettive ora potranno trasformare una quota delle stanze, non superiore al 40% in unità immobiliare autonome con destinazione residenziale, con servizio autonomo di cucina. L'obiettivo è permettere alle strutture alberghiere esistenti di potersi trasformare seguendo le ultime tendenze della domanda turistica.

Con l'introduzione dei condhotel realizziamo un doppio obiettivo: riqualificare in maniera importante le strutture ricettive ed ampliare e differenziare l’offerta turistica andando incontro alle nuove esigenze dei visitatori. Uno strumento sicuramente moderno per il mercato abruzzese che stimolerà gli investimenti in uno dei motori importanti della nostra economia.

Durante l'ultima seduta di giunta è stato approvato anche il provvedimento che disciplina il Cir obbligatorio per tutte le strutture ricettive presenti sul territorio, un codice di identificazione del tipo di offerta turistica per contrastare forme irregolari di ospitalità in modo da avere una banca dati delle strutture ed immobili destinati a locazioni brevi.

La registrazione è obbligatoria anche per le attività d'intermediazione immobiliare.

