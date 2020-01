Sindaco soddisfatto per le presenze al concerto degli Stadio: "Oltre 10 mila persone" - FOTO

Oltre 10 mila presenze all'evento - concerto degli Stadio nell'area di risulta di ieri primo gennaio. Bilancio più che soddisfacente anche per il primo evento del 2020 per il sindaco Masci, che con un post su Facebook ha ringraziato la band protagonista della performance nonostante il freddo pungente.

Il primo cittadino pescarese ha anche ricordato che nel 2000 fu lui, in qualità di assessore al turismo, a creare per primo con la giunta di Carlo Pace l'evento del primo gennaio:

Dopo ventuno anni il concerto del primo gennaio è diventato una tradizione della nostra città. Ieri con gli Stadio, che sono stati grandiosi, abbiamo avuto più di diecimila presenze, tutti si sono divertiti ascoltando bella musica e festeggiando insieme il 2020. PESCARA SEMPRE ACCOGLIENTE E ALLEGRA

Masci aveva già espresso grande soddisfazione per le presenze registrate in città per la prima parte delle festività natalizie.