Concerto Jovanotti, l'assessore Cremonese: "Siamo al lavoro per portarlo a Pescara"

L'amministrazione comunale è già al lavoro per portare a Pescara il concerto di Jovanotti, dopo che la data prevista a Vasto rischia di saltare a causa dello stop avuto dal prefetto di Chieti per motivi di ordine pubblico e sicurezza. L'assessore Cremonese, infatti, ha fatto sapere di aver consultato il sindaco Masci che ha espresso parere positivo e dunque si cercherà di portare l'evento che prevede una partecipazione di oltre 20 mila persone in città.

L'assessore ha anche fatto sapere di aver già individuato l'area dove si potrebbe svolgere il Jova Beach Party:

L’area è già stata individuata, ma occorrono tutta una serie di controlli ed accertamenti per rilevare la reale

fattibilità. Entro la giornata di oggi, svolgerò degli incontri in merito, auspicando di riuscire a raggiungere un obiettivo atteso da molti

Ricordiamo che ieri i consiglieri di centrosinistra avevano lanciato la proposta di spostare l'evento di Vasto a Pescara, auspicando proprio un impegno rapido e concreto dell'amministrazione comunale.