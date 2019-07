Concerto di Jovanotti a Pescara, l'assessore Cremonese: "Pochi giorni per sapere se sia fattibile"

Affondo deciso l'assessore ai Grandi Eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, che proverà a percorrere tutte le strade utili per portare il concerto di Jovanotti nella nostra città dopo i problemi emersi a Vasto.

Cremonese fa sapere che nel giro di pochissimi giorni sarà in grado di comunicare o meno la fattibilità dell’evento.

Questo quanto fa sapere Cremonese:

«Sono e sarò a lavoro h24 per far si che il Jova Beach Party possa svolgersi a Pescara. Le difficoltà e gli aspetti da valutare sono tanti, non di certo ci spaventano ma una cosa è chiara, tutto deve essere previsto alla perfezione. Trattasi di un’operazione mastodontica che prevede l’organizzazione di almeno un mese e che invece dobbiamo ridurre a pochi giorni. Nelle prossime ore avrò una serie di incontri in Comune e in città, auspicando di poter superare i primi scogli. Non appena avrò la certezza di poter far svolgere il concerto sulla spiaggia pescarese, convocherò una conferenza stampa per illustrare ogni minimo dettaglio».