5 comuni del Pescarese esclusi dal decreto Rilancio, la denuncia di Testa

5 comuni del Pescarese esclusi dal decreto Rilancio: lo denuncia Guerino Testa. Picciano, Civitella Casanova, Farindola, Montebello Di Bertona e Penne sono stati infatti estromessi dai sussidi economici per le zone rosse.

La motivazione? “Sono “colpevoli” di essere stati “sorvegliati speciali” per pochi giorni in meno rispetto ai 30 previsti dal Decreto Conte. Un criterio di esclusione incomprensibile, fortemente discriminatorio, e dunque ancora una volta penalizzante per il nostro territorio”, sottolinea il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, che poi conclude: “Sono state danneggiate imprese e famiglie. Ci stiamo battendo per far correggere la norma. Pd e M5S facciano il loro dovere”.

Il vicesindaco di Civitella Casanova, Augusto Recchia, dichiara:

