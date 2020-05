Sospesa la tassa di soggiorno, Pignoli: “Un grande risultato anche grazie all’Udc”

Dopo la notizia che è stata sospesa la tassa di soggiorno fino a settembre, Pignoli esulta parlando di “un grande risultato anche grazie all’Udc”.

Infatti nei giorni scorsi il partito di centro, durante “l’incontro avuto con il sindaco di Pescara, seguito poi da una lettera inviata al primo cittadino, aveva messo tra i punti prioritari proprio la sospensione della tassa di soggiorno per cui, non possiamo che esprimere la nostra piena soddisfazione per la decisione assunta, rilevando come sia stato dato seguito anche ad una delle nostre richieste”.

Pignoli invita il sindaco Masci "a dar seguito ad altri provvedimenti analoghi, che vadano soprattutto verso le categorie più svantaggiate, rimpinguando così i capitoli di spesa per il Sociale in modo da mettere più fondi per il Pis (Piano di Intervento Sociale) e dare la possibilità di andare incontro ai bisogni delle categorie svantaggiate in questa prima parte della fase 2".