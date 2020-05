Il Comune rinuncia alla tassa di soggiorno fino alla fine di settembre, Seccia: "Prima boccata d'ossigeno per il turismo"

Tassa di soggiorno sospesa fino al 30 settembre prossimo a Pescara. Lo ha annunciato l'assessore comunale Seccia, aggiungendo che il provvedimento è stato approvato dalla giunta, una delibera concordata con Forza Italia e con il consigliere Peschi che aveva presentato un provvedimento ad hoc sul tema.

Seccia ha ricordato che questa decisione è un primo importante e concreto aiuto alla categoria turistica, sicuramente la più penalizzata dal lockdown e che avrà ancora difficoltà a ritornare a regime nei prossimi mesi, con un ovvio calo drastico degli afflussi turistici dovuto al virus ed alle misure di contenimento ancora in vigore. L'assessore ha ricorda che il Comune ha un duplice compito, ovvero quello di mantenere alta l'attenzione ed i controlli per evitare nuovi contagi, ma anche pensare alla ripartenza di tutta l'economia con il turismo che per Pescara è una fetta cruciale di sviluppo. Il Comune dunque rinuncerà alla cifra di un euro per ogni persona che alloggi nelle strutture ricettive cittadine, e che per il 2019 ha portato introiti per 200 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.