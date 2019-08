Comune, Pignoli pungola Masci: "Pensa troppo al centro e poco alle periferie"

Tanto impegno per il centro città, poco per le periferie. Il consigliere comunale Udc Pignoli attacca il sindaco Masci evidenziando come l'attenzione in questi primi mesi di mandato si sia concentrata quasi esclusivamente per il centro, dove è giusto intervenire per risolvere le criticità presenti, ma occorre mantenere quanto promesso in campagna elettorale in merito alla riqualificazione delle periferie:

Se si dice Sindaco dell’inclusione, l’inclusione deve riguardare soprattutto i quartieri periferici per cui ci aspettiamo che vengano portati a termine quei progetti messi in cantiere e promessi anche in campagna elettorale. Ben vengano, ci mancherebbe, gli sfratti degli abusivi, ma poi bisogna pensare a chi non delinque, e a trovar loro una soluzione, perché altrimenti si risolve un problema e se ne crea un altro. Via chi delinque dalle case, ma chi lo fa in stato di necessità, deve avere una collocazione

Pignoli poi aggiunge che di non essere mai stato convocato nelle riunioni di maggioranza: