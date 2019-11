Approvata dalla giunta comunale la delibera sullo stop alla plastica: il Comune diventa #Plasticfree

Approvata dalla giunta comunale la delibera riguardante l'abolizione dell'uso delle plastiche monouso nel Comune e altre attività e iniziative da intraprendere, per educare dipendenti e amministratori all'utilizzo di materiali riciclabili o all'uso di borracce e caraffe d'acciaio.

Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco aggiungendo che la delibera #Plasticfree prevede due misure principali: oltre alla massimizzazione della raccolta differenziata attraverso anche l'abolizione delle plastiche monouso per bicchieri, piatti e posate, anche attività di promozione della cultura per il rispetto ambientale.

L'amministrazione comunale, spiega l'assessore, ha posto fin dall'inizio grande attenzione al tema del rispetto dell'ambiente e della produzione dei rifiuti, scoraggiando comportamenti che portano all'eccessivo uso della plastica a partire proprio da chi fa parte della macchina comunale.

E nel documento abbiamo approvato anche le linee guida nelle quali andremo a coinvolgere tutte le associazioni di categoria, come confcommercio, confesercenti, balneatori, ma anche altri enti, come ospedali, Aeroporto. L’incremento della raccolta differenziata passa attraverso il potenziamento delle campagne di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza. Poi incentiveremo la riduzione dei rifiuti di plastica con la promozione di ‘buone prassi’, ovvero azioni concrete come l’eliminazione dell’acqua in bottiglie di plastica con acqua in caraffa o borraccia di acciaio nelle sedute del Consiglio comunale e la sostituzione dei bicchieri in plastica con quelli in carta biodegradabile; la riduzione dell’uso di prodotti ‘usa e getta’ come stoviglie in plastica e bicchieri in tutte le manifestazioni patrocinate dal Comune